Арсен Венгер: Игроки «Арсенала» показали настоящую самоотдачу и единство
Главный тренер «Арсенала» Арсена Венгер поделился
впечатлениями от победы над «Челси» (2:1) в финале Кубка Англии.
«Мы показали прекрасную игру, с первой и до последней минуты
мы не останавливались. Игроки продемонстрировали настоящую самоотдачу и
единство, сыграв очень зрелищно.
Я горжусь тем, что смог в седьмой раз завоевать этот трофей. Что касается моего будущего? Все подробности будут известны на следующей неделе, не ранее вторника, когда состоится совет директоров клуба», - приводит слова Венгера BBC.
Матч
Голы
Санчес 5 (1:0). Коста 76 (1:1). Рэмзи 79 (2:1).
Состав
Арсенал: Оспина, Мертезакер, Холдинг, Бельерин, Монреаль, Озил, Рэмзи, Джака, Окслейд-Чемберлен (Коклен, 82), Уэлбек (Жиру, 78), Санчес (Эль-Ненни, 90)
Челси: Куртуа, Алонсо, Кэйхилл, Луиз, Аспиликуэта, Канте, Мозес, Азар, Матич (Фабрегас, 62), Педро (Виллиан, 72), Коста (Батшуайи, 88)
Предупреждения:
Рэмзи, 9; Холдинг, 53; Джака, 81; Коклен, 83 - Мозес, 57; Канте, 60
Удаления:
нет - Мозес, 68
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
27 мая 19:30, Уэмбли, Текстовая трансляция