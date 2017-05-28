Арсен Венгер: Игроки «Арсенала» показали настоящую самоотдачу и единство

Главный тренер «Арсенала» Арсена Венгер поделился впечатлениями от победы над «Челси» (2:1) в финале Кубка Англии.

«Мы показали прекрасную игру, с первой и до последней минуты мы не останавливались. Игроки продемонстрировали настоящую самоотдачу и единство, сыграв очень зрелищно.

Я горжусь тем, что смог в седьмой раз завоевать этот трофей. Что касается моего будущего? Все подробности будут известны на следующей неделе, не ранее вторника, когда состоится совет директоров клуба», - приводит слова Венгера BBC.