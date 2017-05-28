Антонио Конте: Мы разочарованы таким финалом, но это футбол и такое случается
Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал поражение
от «Арсенала» (1:2) в финале Кубка Англии.
«Мы плохо начали матч, пропустили какой-то странный мяч. И
до конца тайма нам пришлось терпеть.
Во втором тайме мы стали играть лучше, но красная карточка
все поменяла и повлияла на результат матча. Было сложно понять такое решение
судьи.
Мы разочарованы таким финалом, но это футбол и такое случается. В конце концов мы провели невероятный сезон и стали чемпионами Англии», - приводит слова Конте BBC.
Матч
Голы
Санчес 5 (1:0). Коста 76 (1:1). Рэмзи 79 (2:1).
Состав
Арсенал: Оспина, Мертезакер, Холдинг, Бельерин, Монреаль, Озил, Рэмзи, Джака, Окслейд-Чемберлен (Коклен, 82), Уэлбек (Жиру, 78), Санчес (Эль-Ненни, 90)
Челси: Куртуа, Алонсо, Кэйхилл, Луиз, Аспиликуэта, Канте, Мозес, Азар, Матич (Фабрегас, 62), Педро (Виллиан, 72), Коста (Батшуайи, 88)
Предупреждения:
Рэмзи, 9; Холдинг, 53; Джака, 81; Коклен, 83 - Мозес, 57; Канте, 60
Удаления:
нет - Мозес, 68
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
27 мая 19:30, Уэмбли, Текстовая трансляция