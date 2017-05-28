Антонио Конте: Мы разочарованы таким финалом, но это футбол и такое случается

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Арсенала» (1:2) в финале Кубка Англии.

«Мы плохо начали матч, пропустили какой-то странный мяч. И до конца тайма нам пришлось терпеть.

Во втором тайме мы стали играть лучше, но красная карточка все поменяла и повлияла на результат матча. Было сложно понять такое решение судьи.

Мы разочарованы таким финалом, но это футбол и такое случается. В конце концов мы провели невероятный сезон и стали чемпионами Англии», - приводит слова Конте BBC.