Келл Брук уступил титул чемпиона мира по версии IBF Эрролу Спенсу
Действующий чемпион мира по версии IBF в
полусреднем весе британец Келл Брук проиграл свой титул техническим нокаутом в
11-м раунде американцу Эрролу Спенсу.
Поединок прошел на домашнем стадионе футбольного клуба
«Шеффилд Юнайтед в присутствии 28 тысяч зрителей.
Для 27-летнего Спенса эта победа стала 22-й в карьере (19 -
нокаутом), при этом увеличив серию досрочных побед до девяти и не имея ни
одного поражения.
31-летний Брук второй раз в карьере проиграл, имея в активе 36
побед (25 - нокаутом).
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