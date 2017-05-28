Келл Брук уступил титул чемпиона мира по версии IBF Эрролу Спенсу

Действующий чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе британец Келл Брук проиграл свой титул техническим нокаутом в 11-м раунде американцу Эрролу Спенсу.

Поединок прошел на домашнем стадионе футбольного клуба «Шеффилд Юнайтед в присутствии 28 тысяч зрителей.

Для 27-летнего Спенса эта победа стала 22-й в карьере (19 - нокаутом), при этом увеличив серию досрочных побед до девяти и не имея ни одного поражения.

31-летний Брук второй раз в карьере проиграл, имея в активе 36 побед (25 - нокаутом).