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Келл Брук уступил титул чемпиона мира по версии IBF Эрролу Спенсу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Действующий чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе британец Келл Брук проиграл свой титул техническим нокаутом в 11-м раунде американцу Эрролу Спенсу.

Поединок прошел на домашнем стадионе футбольного клуба «Шеффилд Юнайтед в присутствии 28 тысяч зрителей.

Для 27-летнего Спенса эта победа стала 22-й в карьере (19 - нокаутом), при этом увеличив серию досрочных побед до девяти и не имея ни одного поражения.

31-летний Брук второй раз в карьере проиграл, имея в активе 36 побед (25 - нокаутом).

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