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Умар Кремлев: Реванш между Чудиновым и Гроувзом обязательно будет

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Промоутер Федора Чудинова Умар Кремлев заявил, что в контракте российского бойца прописан пункт о реванше с британцем Джорджем Гроувзом.

«Не угадали с планом на бой, но по судейским запискам Федя выиграл три раунда, а шестой, конечно, проиграл. Это бокс.

Но мы два-три боя проведем, а потом реванш обязательно будет. Реванш указан в контракте. Либо в конце года, либо в начале следующего проведем бой-реванш.

Подготовится по-другому, и Федя его пройдет. Плюс простой без боев сказался. Со здоровьем у Федора все хорошо, проблем нет. Тренер остановил бой и правильно сделал. Лучше подготовимся к реваншу», - приводит слова Кремлева «Р-Спорт».

Напомним, российский боксер уступил техническим нокаутом в шестом раунде Гроувзу за титул суперчемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого поединка.

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