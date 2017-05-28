Умар Кремлев: Реванш между Чудиновым и Гроувзом обязательно будет
Промоутер Федора Чудинова Умар Кремлев заявил, что в
контракте российского бойца прописан пункт о реванше с британцем Джорджем
Гроувзом.
«Не угадали с планом на бой, но по судейским запискам
Федя выиграл три раунда, а шестой, конечно, проиграл. Это бокс.
Но мы два-три боя проведем, а потом реванш обязательно
будет. Реванш указан в контракте. Либо в конце года, либо в начале следующего
проведем бой-реванш.
Подготовится по-другому, и Федя его пройдет. Плюс простой
без боев сказался. Со здоровьем у Федора все хорошо, проблем нет. Тренер
остановил бой и правильно сделал. Лучше подготовимся к реваншу», -
приводит слова Кремлева «Р-Спорт».
Напомним, российский боксер уступил техническим нокаутом в
шестом раунде Гроувзу за титул суперчемпиона мира по версии WBA во втором
среднем весе. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого поединка.