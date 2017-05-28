Россиянка Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине

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Ласицкене 13 июня выступит на этапе серии Мирового вызова в Турку Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене (Кучина) 13 июня выступит на этапе серии Мирового вызова Paavo Nurmi Games в финском Турку.

Мария Ласицкене: Мы уже соскучились по борьбе с элитой мировой легкой атлетики Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене (Кучина) рассказала о своих ближайших планах.

Ласицкене выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме Чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) получила приглашение выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме, сообщила агентству «Р-Спорт» менеджер спортсменки Ольга Назарова.

Агент Кучиной: Мы отправили заявки на участие во всех этапах Бриллиантовой лиги Агент действующей чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Кучиной Ольга Назарова рассказала, что российская спортсменка выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Риме.

Агент Кучиной: Мария выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Риме Ольга Назарова, агент действующей чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Кучиной, рассказала, что российская спортсменка выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Риме.

Кучина примет участие на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине Пресс-служба Бриллиантовой лиги подтвердила участие чемпионки мира в прыжках в высоту россиянки Марии Кучиной на этапе турнира в американском Юджине.

Дмитрий Шляхтин: ВФЛА рада за Шубенкова и Кучину, но не считает решение IAAF успехом Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин прокомментировал допуск семи россиян до международных стартов.

Шубенков, Кучина и еще пять легкоатлетов допущены до международных стартов Семь легкоатлетов сборной России были допущены до международных соревнований в качестве нейтральных спортсменов, сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Мария Кучина: Никогда не ощущала себя королевой! На чемпионате России в помещении 21 февраля действующая чемпионка мира 24-летняя Мария Кучина впервые в карьере взяла высоту – 2.03.

Мария Кучина: Мысли насчет смены гражданства не было, нет и никогда не будет Чемпионка мира 2015 года по прыжкам в высоту Мария Кучина рассказала, что у нее даже нет мыслей по поводу смены гражданства.

IAAF отложила рассмотрение заявки Кучиной на участие в международных соревнованиях в статусе нейтральной спортсменки Агент легкоатлетки Марии Кучиной Ольга Назарова рассказала, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отложила рассмотрение заявки спортсменки на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

При чем здесь Шубенков? Почему наши легкоатлеты должны выступать в любом статусе Обозреватель «Советского спорта» – о дискуссии вокруг подачи российскими легкоатлетами заявок на участие в турнирах в нейтральном статусе.

«Шубенков как нейтральный? Будем рады». Главное о борьбе с допингом в России Виталий Мутко объяснил, что происходит в борьбе с допингом прямо сейчас.

Кучина подала заявку для участия в международных стартах под нейтральным флагом Чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Кучина отправила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальную заявку для участия в международных стартах.

Кучина и Шубенков получили четыре миллиона рублей премиальных за пропущенную Олимпиаду в Рио Российские легкоатлеты Мария Кучина и Сергей Шубенков получили премиальные в размере четырех миллионов рублей за летнюю Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро, в которой они не участвовали. Об этом сообщили сами спортсмены.

Мария Кучина: Надеюсь, что скоро мы будем выступать под флагом России на международных стартах Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина рассказала, как готовится к новому сезону.

Евгений Трофимов: 4 миллиона Исинбаевой? Справедливость восторжествовала! Тренер двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой Евгений Трофимов – о денежной компенсации, которая обещана легкоатлетам, пропустившим Олимпиаду-2016 из-за дисквалификации ВФЛА.

Мария Кучина: Почему-то лишь 42 легкоатлета получат компенсации, достойна вся сборная Российская прыгунья в высоту, двукратная чемпионка мира и Европы Мария Кучина прокомментировала информацию о том, что ведущие легкоатлеты с начала ноября будут получать материальную компенсацию за пропуск ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.