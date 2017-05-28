Россиянка Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине
Российская спортсменка Мария Ласицкене (Кучина) показала лучший
результат в секторе для прыжков в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в
Юджине.
Действующая чемпионка мира, выступавшая под нейтральным
флагом, в своей лучшей попытке преодолела планку на высоте 2,03 метра.
Вашти Каннингем и Камила Лицвинко с результатом 1,95 метра
заняли второе и третье места соответственно. Олимпийская чемпионка Рут Бейтиа —
четвертая (1,92).
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