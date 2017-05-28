Мария Ласицкене: Мы все хотим выступать за ту страну, в которой родились
Российская спортсменка Мария Ласицкене (Кучина), показавшая
лучший результат в секторе для прыжков в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в
Юджине, поделилась впечатлениями от победы.
«Конечно, игры эти дурацкие. Выгнали из семьи, потом
перепроверили, некоторых решили вернуть. Наши друзья по сборной продолжают
ждать. Это все странно, и мы до конца не успокоимся, пока все это не будет
решено.
Мы все хотим выступать за ту страну, в которой родились.
Конечно, мы так и делаем, но я не хочу напротив своей фамилии белый квадратик.
Хочу законный триколор.
Мой сегодняшний результат не то что: «вот вам
всем!», но мы показали, что не сидели сложа руки. Мы готовились, не
озлобились, мы очень хотим побеждать. И я сегодня показала, что еще и
можем», - приводит слова Ласицкене «Р-Спорт».