Мария Ласицкене: Мы все хотим выступать за ту страну, в которой родились

Российская спортсменка Мария Ласицкене (Кучина), показавшая лучший результат в секторе для прыжков в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине, поделилась впечатлениями от победы.

«Конечно, игры эти дурацкие. Выгнали из семьи, потом перепроверили, некоторых решили вернуть. Наши друзья по сборной продолжают ждать. Это все странно, и мы до конца не успокоимся, пока все это не будет решено.

Мы все хотим выступать за ту страну, в которой родились. Конечно, мы так и делаем, но я не хочу напротив своей фамилии белый квадратик. Хочу законный триколор.

Мой сегодняшний результат не то что: «вот вам всем!», но мы показали, что не сидели сложа руки. Мы готовились, не озлобились, мы очень хотим побеждать. И я сегодня показала, что еще и можем», - приводит слова Ласицкене «Р-Спорт».