Джордж Гроувз: Хотел бы посвятить эту победу моему предыдущему сопернику

Британский боксер Джордж Гроувз, победивший техническим нокаутом россиянина Федора Чудинова, заявил, что посвящает эту победу своему предыдущему сопернику Эдуарду Гуткнехту.

«Я хотел бы посвятить эту победу моему предыдущему сопернику, Гуткнехту, который до сих пор не поправился после нашего боя. Все это время я думал о нем. Надеюсь, он восстановится от травм, я вместе с семьей ежедневно о нем молимся», - приводит слова Гроувза ТАСС.

Напомним, после предыдущего поединка соперник британца Гуткнехт получил серьезные травмы головы и впал в кому.