Михаил Алешин Мне кажется, Алонсо себя здорово показывает

Российский гонщик Михаил Алешин рассказал о своей подготовке к предстоящей гонке в Индикар и поделился мнением о двукратном чемпионе мира Формулы-1 Фернандо Алонсо.

«Сейчас у меня очень напряженный график, очень много работы с прессой. Свободного времени очень мало - даже на то, чтобы поесть.

Ревность к Алонсо? Никакой ревности у меня нет. Более того, есть сочувствие. Потому что даже я не Фернандо Алонсо, мне очень тяжело приходится последние две недели. Я не представляю себе, как ему приходится тяжело.

Понятно, что к нему приковано внимание. Он все-таки двукратный чемпион мира в Формуле-1. Мне кажется, он себя здорово показывает», - сказал Алешин в интервью «Спорт FM».

Напомним, испанец впервые в карьере примет участие в гонках на овале, вместе с 32 другими пилотами он поборется за победу в самой престижной американской гонке – «500 милях Индианаполиса».