Михаил Алешин Мне кажется, Алонсо себя здорово показывает
Российский гонщик Михаил Алешин рассказал о своей подготовке
к предстоящей гонке в Индикар и поделился мнением о двукратном чемпионе мира Формулы-1
Фернандо Алонсо.
«Сейчас у меня очень напряженный график, очень много работы
с прессой. Свободного времени очень мало - даже на то, чтобы поесть.
Ревность к Алонсо? Никакой ревности у меня нет. Более того,
есть сочувствие. Потому что даже я не Фернандо Алонсо, мне очень тяжело
приходится последние две недели. Я не представляю себе, как ему приходится
тяжело.
Понятно, что к нему приковано внимание. Он все-таки двукратный чемпион мира в Формуле-1. Мне кажется, он себя здорово показывает», - сказал Алешин в интервью «Спорт FM».
Напомним, испанец впервые в карьере примет участие в гонках на овале, вместе с 32 другими пилотами он поборется за победу в самой престижной американской гонке – «500 милях Индианаполиса».