Ивелин Попов получил вызов в сборную Болгарии
Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов приглашен на очередной матч отборочного
турнира чемпионата мира 2018 года, сообщает официальный сайт красно-белых.
9 июня сборная Болгарии проведет в гостях матч пятого тура отборочного
турнира ЧМ-2018. Ее соперником станет сборная Белоруссии.
После пяти туров болгары с 9 очками занимают в группе А
третье место. У идущих вторыми шведов 10 очков, у голландцев, занимающих
четвертое место, — 7, а у лидирующей сборной Франции — 13. В группе А также
выступают команды Белоруссии и Люксембурга.
29-летний Ивелин Попов провел за национальную команду
Болгарии 67 игр и отличился 12 раз. Отметим, что Попов является капитаном
сборной. В домашней игре с белорусами он забил гол.
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