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Ивелин Попов получил вызов в сборную Болгарии

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов приглашен на очередной матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года, сообщает официальный сайт красно-белых.

9 июня сборная Болгарии проведет в гостях матч пятого тура отборочного турнира ЧМ-2018. Ее соперником станет сборная Белоруссии.

После пяти туров болгары с 9 очками занимают в группе А третье место. У идущих вторыми шведов 10 очков, у голландцев, занимающих четвертое место, — 7, а у лидирующей сборной Франции — 13. В группе А также выступают команды Белоруссии и Люксембурга.

29-летний Ивелин Попов провел за национальную команду Болгарии 67 игр и отличился 12 раз. Отметим, что Попов является капитаном сборной. В домашней игре с белорусами он забил гол.

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