Защитник «Краснодара» Налдо вступил в законный брак (видео)
В Сан-Пауло состоялась торжественная церемония
бракосочетания бразильского защитника «Краснодара» Налдо и его девушки Джулии.
«От имени всего коллектива ФК «Краснодар» поздравляем Налдо
и Джулию с этим радостным событием в их жизни и желаем молодой паре долгой и
счастливой совместной жизни», - говорится на официальном сайте «быков».
Напомним, футболист сделал предложение своей избраннице в прошлом году на стадионе «Краснодара».
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