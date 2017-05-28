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Защитник «Краснодара» Налдо вступил в законный брак (видео)

Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии

В Сан-Пауло состоялась торжественная церемония бракосочетания бразильского защитника «Краснодара» Налдо и его девушки Джулии.

«От имени всего коллектива ФК «Краснодар» поздравляем Налдо и Джулию с этим радостным событием в их жизни и желаем молодой паре долгой и счастливой совместной жизни», - говорится на официальном сайте «быков».

Напомним, футболист сделал предложение своей избраннице в прошлом году на стадионе «Краснодара». 

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