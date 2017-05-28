Полузащитник «Амкара» Хурцидзе продолжит свою карьеру в Грузии
Полузащитник «Амкара» Давид Хурцидзе продолжит свою карьеру
в одном из грузинских клубов, сообщает официальный сайт пермской команды.
23-летний футболист стал игроком «Амкра» минувшим летом,
перейдя на правах свободного агента.
Сообщается, что Хурцидзе сам принял решение покинуть «Амкар» до истечения срока действующего контракта без претензий на получение
компенсации.
«Мы благодарны Давиду за совместную работу. Не сомневаюсь,
что год, проведенный в «Амкаре», пойдет Давиду на пользу, и от души желаю ему
достойного продолжения карьеры. В футболе иногда возникают ситуации, когда
игроку имеет смысл сменить обстановку, и мы пошли навстречу футболисту, который
решил попытать счастье в другой команде», - говорит исполнительный директор «Амкара» Денис
Маслов.
Напомним, в завершившемся сезоне Хурцидзе принял участие в четырех матчах российской премьер-лиги.
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