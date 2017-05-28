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В Самаре запустили часы обратного отсчета до ЧМ-2018

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии
В Самаре запустили часы обратного отсчета до ЧМ-2018
Фото: ФК «Крылья Советов»

В Самаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное запуску часов обратного отсчета до ЧМ-2018.

Новый объект появился на ул. Ленинградской. В запуске часов принял участие заслуженный ветеран «Крыльев Советов» Антон Бобер.

«Приближение мундиаля в Самаре ощущается все сильнее. Благодаря предстоящему чемпионату мира интерес горожан к футболу растет – в Самаре появится новый современный стадион, и это очень здорово. Запуск часов обратного отсчета до первого матча мундиаля – символичный проект, напоминающий самарцам, что совсем скоро город погрузится в атмосферу настоящего футбольного праздника. К тому же, это очень красивый арт-объект на главной улице города. Это не может не радовать, – сказал Бобер в интервью «Крыльям Советов».

Напомним, Самара примет шесть матчей предстоящего ЧМ по футболу. На новом стадионе «Самара Арена» пройдут четыре игры группового этапа, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.

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