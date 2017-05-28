Алексей Попов: Наши болельщицы подарили пряники в виде болидов Формулы-1

Комментатор «Матч ТВ» Алексей Попов рассказал о необычном подарке в паддоке Гран-при Монако.

«Ничоси! Это я удачно шел по паддоку. Наши девчонки-болельщицы подарили тульские пряники в форме болидов Формулы-1», - написал Попов в инстаграме.

Ничоси!) Это я удачно шёл по паддоку! Наши девчонки-болельщицы подарили тульские пряники в форме болидов Ф1!) 😱🏎🍪👍 Публикация от Alexey Popov (@popovf1) Май 27 2017 в 7:45 PDT

Напомним, вчера, 27 мая состоялась квалификация Гран-при Монако, победителем которой стал финский пилот «Феррари» Кими Райкконен. А сегодня состоится гонка, ее начало в 15:00 по московскому времени.