Алексей Попов: Наши болельщицы подарили пряники в виде болидов Формулы-1
Комментатор «Матч ТВ» Алексей Попов рассказал о необычном
подарке в паддоке Гран-при Монако.
«Ничоси! Это я удачно шел по паддоку. Наши девчонки-болельщицы подарили тульские пряники в форме болидов Формулы-1», - написал Попов в инстаграме.
Напомним, вчера, 27 мая состоялась квалификация Гран-при Монако, победителем которой стал финский пилот «Феррари» Кими Райкконен. А сегодня состоится гонка, ее начало в 15:00 по московскому времени.
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