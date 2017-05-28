«Оренбург» – «СКА-Хабаровск». Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск)

В рамках ответного переходного матча за право играть в РФПЛ «Оренбург» сыграет с командой «СКА-Хабаровск».

Встреча пройдет на поле стадиона «Газовик» в Оренбурге и начнется в 15:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, первый матч между этими командами завершился нулевой ничьей.

Добавим, «Оренбург» с 30-ю очками занял 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, а «СКА-Хабаровск» расположился на четвертой строчке в ФНЛ, имея в активе 57 баллов.