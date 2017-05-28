«Оренбург» – «СКА-Хабаровск». Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск)
В рамках ответного переходного
матча за право играть в РФПЛ «Оренбург» сыграет с командой «СКА-Хабаровск».
Встреча пройдет на поле стадиона «Газовик»
в Оренбурге и начнется в 15:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет
текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, первый матч между этими командами
завершился нулевой ничьей.
Добавим, «Оренбург» с 30-ю очками занял 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, а «СКА-Хабаровск» расположился на четвертой строчке в ФНЛ, имея в активе 57 баллов.
Матч
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
28 мая 15:00, Газовик, Текстовая трансляция
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