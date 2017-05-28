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«Арсенал» – «Енисей». Начало текстовой трансляции в 18:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках ответного переходного матча за право играть в РФПЛ тульский «Арсенал» сыграет с красноярским «Енисеем».

Встреча пройдет на поле стадиона «Арсенал» в Туле и начнется в 18:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, первый матч между этими командами завершился победой подопечных Андрея Тихонова со счетом 2:1.

Добавим, Арсенал» с 28-ю очками занял 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, а «Енисей» расположился на третьей строчке в ФНЛ, имея в активе 63 балла.

Матч

Арсенал - Енисей

Место и дата

28 мая 18:00, Арсенал, Текстовая трансляция

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