«Арсенал» – «Енисей». Начало текстовой трансляции в 18:00 (мск)
В рамках ответного переходного
матча за право играть в РФПЛ тульский «Арсенал» сыграет с красноярским «Енисеем».
Встреча пройдет на поле стадиона «Арсенал»
в Туле и начнется в 18:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет
текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, первый матч между этими
командами завершился победой подопечных Андрея Тихонова со счетом 2:1.
Добавим, Арсенал» с 28-ю очками занял 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, а «Енисей» расположился на третьей строчке в ФНЛ, имея в активе 63 балла.
Матч
Место и дата
28 мая 18:00, Арсенал, Текстовая трансляция
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