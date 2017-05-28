ЦСКА – «Локомотив-Кубань». Начало текстовой трансляции в 17:30 (мск)

В рамках второго матча полуфинальной серии Единой Лиги ВТБ московский ЦСКА сыграет с краснодарской командой «Локомотив-Кубань».

Встреча пройдет на площадке Универсального спортивного комплекса ЦСКА в Москве и начнется в 17:30 по местному времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

В серии до трех побед ЦСКА ведет в счете 1:0. Первый матч между этими командами завершился победой армейцев со счетом 101:95.

Ранее на старте плей-офф ЦСКА в трех встречах сломил сопротивление «Астаны», а «Локомотив-Кубань» в четырех матчах прошел казанский УНИКС.