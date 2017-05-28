ЦСКА – «Локомотив-Кубань». Начало текстовой трансляции в 17:30 (мск)
В рамках второго матча
полуфинальной серии Единой Лиги ВТБ московский ЦСКА сыграет с краснодарской
командой «Локомотив-Кубань».
Встреча пройдет на площадке Универсального
спортивного комплекса ЦСКА в Москве и начнется в 17:30 по местному времени.
«Советский спорт» проведет
текстовую трансляцию этого противостояния.
В серии до трех побед ЦСКА ведет в
счете 1:0. Первый матч между этими командами завершился победой армейцев со
счетом 101:95.
Ранее на старте плей-офф ЦСКА в трех встречах сломил сопротивление «Астаны», а «Локомотив-Кубань» в четырех матчах прошел казанский УНИКС.
Матч
Место и дата
28 мая 17:30, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция
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