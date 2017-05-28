Карлос Сайнс: Это был мой лучший квалификационный круг в сезоне
Гонщик «Торо Россо» Карлос Сайнс прокомментировал результаты
квалификации Гран-при Монако, по итогам которой испанец занял шестое место.
«Безусловно, это был мой лучший квалификационный круг в
сезоне. Квалифицироваться шестым на такой трассе – это просто невероятный
результат, который мы полностью заслужили.
Должен сказать, что в первом сегменте я был удивлен темпом
гонщиков из средней группы, поскольку они заметно прибавили. Так что с самого
начала нам пришлось атаковать, хотя я не люблю так делать в Монако и
предпочитаю улучшать время от круга к кругу.
В третьем сегменте я проехал свой лучший круг за весь уик-энд, чему очень рад», - приводит слова Сайнса Autosport.com.ru.
Напомним, победителем квалификации стал финский гонщик «Феррари» Кими Райкконен.