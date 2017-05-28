Луис Энрике: Девять трофеев из 13 возможных – хороший результат

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями от своей работы у руля каталонского клуба.

«Я рад приносить счастье болельщикам «Барселоны», выигрывая различные трофеи.

Это я принял решение покинуть команду, так будет лучше для меня и игроков, футболисты «Барсы» нуждаются в новом стимуле.

Девять трофеев из 13 возможных – хороший результат», - приводит слова Энрике официальный сайт «Барселоны».

Напомним, финал Кубка Испании, в котором сине-гранатовые обыграли «Алавес» (3:1), стал последним матчем для Энрике в качестве наставника «Барселоны». 47-летний специалист возглавил каталонский клуб весной 2014 года и за три года выиграл с командой девять трофеев, уступая по этому показателю только Хосепу Гвардиоле (14) и Йохану Кройфу (11).