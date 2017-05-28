Луис Энрике: Девять трофеев из 13 возможных – хороший результат
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился
впечатлениями от своей работы у руля каталонского клуба.
«Я рад приносить счастье болельщикам «Барселоны», выигрывая
различные трофеи.
Это я принял решение покинуть команду, так будет лучше для меня и игроков, футболисты «Барсы» нуждаются в новом стимуле.
Девять трофеев из
13 возможных – хороший результат», - приводит слова Энрике официальный сайт «Барселоны».
Напомним, финал Кубка Испании, в котором сине-гранатовые обыграли «Алавес» (3:1), стал последним матчем для Энрике в качестве наставника «Барселоны». 47-летний специалист возглавил каталонский клуб весной 2014 года и за три года выиграл с командой девять трофеев, уступая по этому показателю только Хосепу Гвардиоле (14) и Йохану Кройфу (11).
Матч
Барселона - Алавес - 3:1 (3:1)
Голы
Месси 30 (1:0). Эрнандес 33 (1:1). Неймар 45 (2:1). Алькасер 45 (3:1).
Состав
Барселона: Силлессен, Умтити, Альба, Пике, Иньеста, Маскерано (Гомеш, 13), Ракитич (Видаль, 83), Бускетс, Алькасер, Месси, Неймар
Алавес: Пачеко, Эрнандес (Ромеро, 80), Льоренте, Эли, Вигарай, Феддал, Гарсия М., Эдгар (Камараса, 60), Фемения, Гомес (Собрино, 60), Дейверсон
Предупреждения:
Умтити, 43; Месси, 76; Иньеста, 76 - Эдгар, 17; Гарсия М., 39; Эли, 49; Собрино, 76; Дейверсон, 89
Судья:
Карлос Клос Гомес (Испания)
Место и дата
27 мая 22:30, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция