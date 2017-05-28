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Луис Энрике: Девять трофеев из 13 возможных – хороший результат

Источник:  ФК «Барселона»Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями от своей работы у руля каталонского клуба.

«Я рад приносить счастье болельщикам «Барселоны», выигрывая различные трофеи.

Это я принял решение покинуть команду, так будет лучше для меня и игроков, футболисты «Барсы» нуждаются в новом стимуле.

Девять трофеев из 13 возможных – хороший результат», - приводит слова Энрике официальный сайт «Барселоны».

Напомним, финал Кубка Испании, в котором сине-гранатовые обыграли «Алавес» (3:1), стал последним матчем для Энрике в качестве наставника «Барселоны». 47-летний специалист возглавил каталонский клуб весной 2014 года и за три года выиграл с командой девять трофеев, уступая по этому показателю только Хосепу Гвардиоле (14) и Йохану Кройфу (11).

Матч

Барселона - Алавес - 3:1 (3:1)

Голы

Месси 30 (1:0). Эрнандес 33 (1:1). Неймар 45 (2:1). Алькасер 45 (3:1).

Состав

Барселона: Силлессен, Умтити, Альба, Пике, Иньеста, Маскерано (Гомеш, 13), Ракитич (Видаль, 83), Бускетс, Алькасер, Месси, Неймар

Алавес: Пачеко, Эрнандес (Ромеро, 80), Льоренте, Эли, Вигарай, Феддал, Гарсия М., Эдгар (Камараса, 60), Фемения, Гомес (Собрино, 60), Дейверсон

Предупреждения:

Умтити, 43; Месси, 76; Иньеста, 76 - Эдгар, 17; Гарсия М., 39; Эли, 49; Собрино, 76; Дейверсон, 89

Судья:

Карлос Клос Гомес (Испания)

Место и дата

27 мая 22:30, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция

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