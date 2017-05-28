Томас Тухель: Это один из лучших дней в моей тренерской карьере
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель
поделился впечатлениями от победы над «Айнтрахтом» (2:1) в финале Кубка
Германии.
«Мы очень хорошо начали, с большим количеством качественных
атака и голевых моментов и заслуженно вышли вперед на 8-й минуте.
Но очень смелые и увереные в себе игроки «Айнтрахта» дали
нам бой, создали нам проблемы. После чего пришлось начинать сначала. И все-таки
после перерыва мы вырвали победу.
Я опустошен. Когда в полуфинале мы одержали во мне было бесконечно много энергии, теперь же батарея разряжена, но все же я рад этой победе. Это, безусловно, один из лучших дней в моей тренерской карьере», - приводит слова Тухеля официальный сайт «Боруссии».
Матч
Айнтрахт - Боруссия - 1:2 (1:1)
Голы
Дембеле 8 (0:1). Ребич 29 (1:1). Обамеянг 67 (1:2 - пен.).
Состав
Айнтрахт: Градечки, Очипка, Чендлер (Майер, 72), Эктор, Вальехо, Абрахам, Гачинович, Фабиан (Блум, 79), Медоевич (Тавата, 56), Ребич, Сеферович
Боруссия: Бюрки, Гинтер, Герреру, Шмельцер (Кастро, 46), Пишчек, Папастатопулос, Бартра (Дурм, 76), Ройс (Пулишич, 46), Кагава, Дембеле, Обамеянг
Предупреждения:
Гачинович, 38; Градечки, 66; Абрахам, 69; Ребич, 87 - нет
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
27 мая 21:00, Олимпиаштадион, Онлайн-трансляция