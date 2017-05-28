Томас Тухель: Это один из лучших дней в моей тренерской карьере

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился впечатлениями от победы над «Айнтрахтом» (2:1) в финале Кубка Германии.

«Мы очень хорошо начали, с большим количеством качественных атака и голевых моментов и заслуженно вышли вперед на 8-й минуте.

Но очень смелые и увереные в себе игроки «Айнтрахта» дали нам бой, создали нам проблемы. После чего пришлось начинать сначала. И все-таки после перерыва мы вырвали победу.

Я опустошен. Когда в полуфинале мы одержали во мне было бесконечно много энергии, теперь же батарея разряжена, но все же я рад этой победе. Это, безусловно, один из лучших дней в моей тренерской карьере», - приводит слова Тухеля официальный сайт «Боруссии».