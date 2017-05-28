Фелипе Масса: Не очень приятно оказаться 15-м в Монако

Пилот «Уильямс» Фелипе Масса прокомментировал результаты квалификации Гран-при Монако, по итогам которой бразилец оказался на 15-й строчке.

«Очень тяжелая квалификация для нас, впрочем, как и всегда в Монако. Безусловно, не очень приятно оказаться 15-м. Несмотря на новую машину и новый регламент, мы вновь столкнулись с проблемами на этой трассе.

Старт из последних рядов огорчает, но в Монако произойти может все. Надеюсь, мы успешно проведем гонку», - приводит слова Массы Autosport.com.ru.

Напомним, победителем квалификации Гран-при Монако стал финский гонщик «Феррари» Кими Райкконен.