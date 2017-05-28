Видео дня: Сабалета на прощание устроил трогательный сюрприз фанатам «Ман. Сити»

Аргентинский защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета, подписавший двухлетний контракт с «Вест Хэмом», на прощание устроил сюрприз болельщикам «горожан».

В последний день 32-летнего футболиста в «Манчестер Сити» клуб пригласил несколько болельщиков и попросил их записать прощальное видео для аргентинца, а в это время сам Пабло стоял за занавесом и подслушивал и затем выходил к ним.

Напомним, Сабалета выступал за команду из Манчестера с 2008 года. На его счету 333 матча за «горожан», в которых он забил 11 мячей и отдал 28 результативных передач.