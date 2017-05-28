Победы «Арсенала», «Барселоны», «ПСЖ» и «Боруссии» Дортмунд в национальных Кубках и поражение Чудинова. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра воскресенья.

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин стал лучшим игроком команды по версии болельщиков.

В финале Кубка Англии лондонский «Арсенал» на «Уэмбли» обыграл «Челси» и в 13-й раз в истории стал обладателем этого трофея.

Дортмундская «Боруссия» также стала обладателем национального Кубка, обыграв «Айнтрахт».

Автогол футболиста «Анже» Иссы Сиссоко на 92-й минуте принес 11-й Кубок Франции «Пари Сен-Жермен» и третий трофей Унаи Эмери у руля парижан.

«Барселона» в 29-й раз в своей истории завоевала Кубок Испании, без труда победив «Алавес».

Для наставника каталонского клуба Луиса Энрике этот матч стал последним в качестве тренера сине-гранатовых.

Футболисты молодежной сборной России переиграли команду Узбекистана в контрольном матче.

Российский боксер Федор Чудинов техническим нокаутом уступил британцу Джорджу Гроувзу в шестом раунде боя за титул суперчемпиона мира по версии WBA.

А в главном поединке вечера бокса в Шеффилде действующий чемпион мира по версии IBF британец Келл Брук проиграл свой титул американцу Эрролу Спенсу.

В Самаре запустили часы обратного отсчета до старта чемпионата мира 2018 года.

Волейболисты сборной России уверенно обыграли команду Косово в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года.

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Цитата дня: «Девять трофеев из 13 возможных – хороший результат», - Луис Энрике подвел итоги своей карьеры в «Барселоне».

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