Илона Корстин: Швед – основной кандидат на титул самого ценного игрока Единой лиги ВТБ

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высоко оценила шансы защитника «Химок» Алексея Шведа на звание самого ценного игрока регулярного чемпионата лиги.

«Алексей является ярким лидером своей команды, тянет «Химки» на своих плечах, и он основной кандидат на титул самого ценного игрока регулярного сезона Единой лиги ВТБ. По ходу сезона он много раз приводил «Химки» к победам точными бросками в решающих стадиях матчей», – приводит ТАСС слова Корстин.

Самый ценный игрок сезона будет назван 30 мая. Ранее лучшим тренером регулярного чемпионата был признан Димитрис Итудис из ЦСКА.

Добавим, что накануне «Химки» проиграли «Зениту» (89:92) второй матч серии ½ финала плей-офф. Теперь счет в серии стал 2-0 в пользу «Зенита».