«Колорадо» может пригласить бывшего тренера вратарей «Локомотива» и СКА

Финский тренер вратарей Юсси Парккила может войти в тренерский штаб «Колорадо», сообщает журналист Sportsnet.ca Эллиотт Фридман

40-летний Парккила хорошо знаком с голкипером Семеном Варламовым, с которым работал в «Локомотиве» в сезоне 2007/2008.

Ранее «Колорадо» объявил, что защитит 29-летнего российского вратаря на драфта расширения.

Напомним, Парккила также работал в КХЛ в «Атланте» (2010/2011), СКА (2011-2014) и «Авангарде» (2014/2015). А предыдущие два сезона он провел в «Граце» (Австрия).

Отметим, что Парккила может стать первым финским тренером вратарей в НХЛ. До этого с голкиперами в «Колорадо» работал канадец Франсуа Аллер.