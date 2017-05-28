Диего Коста: Я могу уйти из «Челси» только в одну команду, и все ее знают

Форвард «Челси» Диего Коста после финала Кубка Англии с «Арсеналом» (1:2) высказался о возможном уходе из команды.

«Я знаю, что «Челси» хочет продавать игроков. Но у меня контракт еще на два года, и я сказал, что не собираюсь никуда уходить. Я могу перейти только в один европейский клуб. И они знают, что за это клуб. В любом другом случае я останусь.

У меня нет желания уходить. Но если в команде произойдут изменения, которые понизят мои шансы, или если тренер не будет больше рассчитывать на меня, а сделает ставку на другого форварда, мне придется уйти. Но только туда, куда я хочу.

Все знают, что это за команда. Тут нечего скрывать. Деньги – это хорошо. Но я доволен тем, что имею сейчас, и смотрю на другие вещи, например, как сыграть на чемпионате мира. Я знаю, что у меня будет шанс получить вызов в сборную, если я буду хорошо играть на высоком уровне», – приводит Goal.com слова Косты.

Напомним, 28-летний испанец перешел в «Челси» в 2014 году из «Атлетико». В нынешнем сезоне на счету Косты 20 голов и 10 голевых передач в 35 матчах премьер-лиги.