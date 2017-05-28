Диего Коста: Я могу уйти из «Челси» только в одну команду, и все ее знают
Форвард «Челси» Диего
Коста после финала Кубка Англии с «Арсеналом» (1:2) высказался о возможном
уходе из команды.
«Я знаю, что «Челси» хочет продавать игроков. Но у меня контракт еще на два года, и я сказал, что не собираюсь никуда уходить. Я могу перейти только в один европейский клуб. И они знают, что за это клуб. В любом другом случае я останусь.
У меня нет желания уходить. Но если в команде произойдут изменения, которые понизят мои шансы, или если тренер не будет больше рассчитывать на меня, а сделает ставку на другого форварда, мне придется уйти. Но только туда, куда я хочу.
Все знают, что это за команда. Тут нечего скрывать. Деньги – это хорошо. Но я доволен тем, что имею сейчас, и смотрю на другие вещи, например, как сыграть на чемпионате мира. Я знаю, что у меня будет шанс получить вызов в сборную, если я буду хорошо играть на высоком уровне», – приводит Goal.com слова Косты.
Напомним, 28-летний испанец перешел в «Челси» в 2014 году из «Атлетико». В нынешнем сезоне на счету Косты 20 голов и 10 голевых передач в 35 матчах премьер-лиги.
Матч
Голы
Санчес 5 (1:0). Коста 76 (1:1). Рэмзи 79 (2:1).
Состав
Арсенал: Оспина, Мертезакер, Холдинг, Бельерин, Монреаль, Озил, Рэмзи, Джака, Окслейд-Чемберлен (Коклен, 82), Уэлбек (Жиру, 78), Санчес (Эль-Ненни, 90)
Челси: Куртуа, Алонсо, Кэйхилл, Луиз, Аспиликуэта, Канте, Мозес, Азар, Матич (Фабрегас, 62), Педро (Виллиан, 72), Коста (Батшуайи, 88)
Предупреждения:
Рэмзи, 9; Холдинг, 53; Джака, 81; Коклен, 83 - Мозес, 57; Канте, 60
Удаления:
нет - Мозес, 68
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
27 мая 19:30, Уэмбли, Текстовая трансляция