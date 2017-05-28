Луис Энрике: Месси - инопланетянин

Бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал выступления Лионеля Месси.

«Месси - инопланетянин во всех смыслах этого слова, и мне очень повезло насладиться лучшими или одними из лучших лет в карьере такого игрока. Без сомнения, он - номер один, ему удается контролировать каждый аспект и быть очень сильным физически. Лионель отлично заботится о себе, при этом ему все ещё есть куда прибавлять», - приводит слова Энрике Goal.

Напомним, под руководством Энрике «Барселона» побеждала в Лиге чемпионов, Суперкубке Европы, дважды выигрывала чемпионат, трижды – Кубок Испании, а также Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира.