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Луис Энрике: Месси - инопланетянин

Источник:  Goal.comКомментарии

Бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал выступления Лионеля Месси.

«Месси - инопланетянин во всех смыслах этого слова, и мне очень повезло насладиться лучшими или одними из лучших лет в карьере такого игрока. Без сомнения, он - номер один, ему удается контролировать каждый аспект и быть очень сильным физически. Лионель отлично заботится о себе, при этом ему все ещё есть куда прибавлять», - приводит слова Энрике Goal.

Напомним, под руководством Энрике «Барселона» побеждала в Лиге чемпионов, Суперкубке Европы, дважды выигрывала чемпионат, трижды – Кубок Испании, а также Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира.

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