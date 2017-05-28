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Питер Лавиолетт: «Нэшвилл» учился играть на выезде и становился сильнее

Источник:  NHLКомментарии

Главный тренер «Нэшвилла» Питер Лавиолетт перед началом финальной серии Кубка Стэнли с «Питтсбургом» высказался о том, как его команда играет в гостях.

«Мы делаем упор на первом матче. Рано или поздно обязательно победишь на выезде. Мы попали в плей-офф с восьмого места, поэтому все серии мы начинаем на чужих площадках.

Мы понимали это и знали, что нам придется побеждать в гостях. Мы учились играть на выезде, становились сильнее. На чужой площадке всегда тяжело.

У нас молодая команда, и мы столкнулись с проблемами в этом плане на старте сезона, победив только один раз в первых пяти или шести встречах. А потом игра в гостях у нас пошла. Мы стали неуступчивыми, научились выигрывать», – приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Напомним, в плей-офф «Нэшвилл» провел восемь матчей в гостях и одержал победу в пяти из них.

Серия с «Питтсбургом» стартует в ночь на вторник на льду «пингвинов».

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