Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Бонци- : -Медведев
Теннис  МакХэйл- : -Кузнецова
Баскетбол  ЦСКА- : -Локомотив
Теннис  Кербер- : -Макарова
Футбол  Оренбург- : -СКА-Хабаровск
Футбол  Арсенал Тула- : -Енисей
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Жозе Моуринью: Кэррик - настоящий пример для молодых игроков

Источник:  ФК «Манчестер Юнайтед»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал новый контракт полузащитника Майкла Кэррика с командой. Напомним, что новое соглашение игрока рассчитано до конца 2018 года.

«Мне очень нравится работать с Кэрриком, он настоящий профессионал. Майкл не только выдающийся футболист, но и потрясающий человек, он отличный пример для молодых футболистов. Я рад, что он продлил контракт с клубом и хочу пожелать Кэррику всего наилучшего», - приводит слова Моуринью официальный сайт клуба.

Кэррик выступает за манкунианцев с 2006 года, выходил на поле в 326 матчах и забил 20 голов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Жозе Моуринью: Гризманн? Спрашивайте Вудворда, сейчас его время работатьГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался о возможном переходе в команду полузащитника «Атлетико» Антуана Гризманна.Мората отказался от перехода в «МЮ» ради «Милана»Форвард мадридского «Реала» Альваро Мората близок к переходу в «Милан». Об этом сообщают итальянские СМИ.Дерзость Роналду, признание Моуринью и критика Анри. Главные события еврофутболаДерзость Роналду, признание Моуринью и критика Анри. Главные события еврофутбола«Советский спорт» представляет главные события в мире зарубежного футбола за последние пять дней.«Ювентус» будет оштрафован ФИФА на 60 000 евро за нарушение при трансфере Погба«Ювентус» получит штраф от ФИФА за нарушение при переходе Поля Погба. Напомним, что французский хавбек стал игроком «Манчестер Юнайтед».«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести у «ПСЖ» Лукаса МоуруИнтерес к полузащитнику «ПСЖ» Лукасу Моуре проявляет «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают британские СМИ.Антонио Валенсия продлил контракт с «МЮ» до 2019 годаЗащитник «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия подписал новое соглашение с клубом, рассчитанное до 2019 года.Жозе Моуринью: Чувствую, что еще не сделал чего-то особенного с «Юнайтед»Жозе Моуринью: Чувствую, что еще не сделал чего-то особенного с «Юнайтед»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал небольшое интервью ESPN FC после победы в Лиге Европы.Антонио Конте: Стычка с Моуринью? Готов уничтожить ради победы своей командыАнтонио Конте: Стычка с Моуринью? Готов уничтожить ради победы своей командыГлавный тренер «Челси» Антонио Конте дал интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.Дэйли Блинд: Мы выиграли три трофея, но сезон разочаровалЗащитник «Манчестер Юнайтед» Дэйли Блинд прокомментировал выступления команды в прошедшем сезоне.«Манчестер Юнайтед» потратит 200 миллионов фунтов на четырех новых игроковВ летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» планирует подписать до четырех новичков на общую сумму 200 миллионов фунтов, сообщает The Times.Гарет Саутгейт: Было бы глупо не вносить Рэшфорда в заявку сборной после столь яркого сезонаГлавный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд оказался в рядах национальной команды перед матчами с Шотландией и Францией.Фабио Капелло: «Манчестер Юнайтед» – неинтересная командаБывший наставник сборной Англии Фабио Капелло прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» над «Аяксом» в финале Лиги Европы (2:0), а также высказался о трансферных планах английского клуба.Андер Эррера: Гризманн – настоящий феномен, он может стать преемником РоналдуИгроки «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата, а также Андер Эррера рассказали о своем отношении к форварду мадридского «Атлетико» Антуану Гризманну.Златан Ибрагимович: Через несколько недель я вернусь на поле. В каком клубе? Посмотрим35-летний форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, который продолжает восстанавливаться от травмы колена, рассказал о планах на будущее.Восемь футболистов «МЮ» вошли в сборную сезона Лиги ЕвропыТехнические наблюдали УЕФА - Алекс Фергюсон, Кристиан Киву, Стефан Маевски, Миксу Паателайнен, Иоан Лупеску и Деян Станкович - составили команду сезона Лиги Европы, состоящую из 18 игроков.Уэйн Руни: С продолжением карьеры определюсь в ближайшее времяИгрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни сказал, что имеет предложение от других клубов и примет решение о продолжении своей карьеры в течении ближайшего времени.Мхитарян признан лучшим игроком финала Лиги ЕвропыБолельщики признали полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна лучшим игроком финального матча Лиги Европы с «Аяксом, сообщает официальный твиттер УЕФА.Евгений Корнюхин: «МЮ» в финале победил заслуженноБывший вратарь «Зенита» и «Торпедо» Евгений Корнюхин прокомментировал финальный матч Лиги Европы.Руни пожертвовал 100 000 евро жертвам теракта в МанчестереНападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни пожертвовал 100 000 евро в благотворительный фонд жертв теракта в Манчестере.«Эвертон» пытается сохранить Баркли за счет высокого ценникаРуководство «Эвертона» не оставляет попыток сохранить в рядах команды полузащитника сборной Англии Росса Баркли.
Бокс
Келл Брук уступил титул чемпиона мира по версии IBF Эрролу Спенсу
Футбол
«Барселона» завоевала Кубок Испании, победив в финале «Алавес»
Бокс
Чудинов проиграл Гроувзу в поединке за титул суперчемпиона мира по версии WBA
Футбол
Автогол футболиста «Анже» на 92-й минуте принес Кубок Франции «Пари Сен-Жермен»
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Майкл Кэррик
Майкл Кэрриквсе новости
Жозе Моуринью
Жозе Моуриньювсе новости