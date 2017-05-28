Жозе Моуринью: Кэррик - настоящий пример для молодых игроков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал новый контракт полузащитника Майкла Кэррика с командой. Напомним, что новое соглашение игрока рассчитано до конца 2018 года.

«Мне очень нравится работать с Кэрриком, он настоящий профессионал. Майкл не только выдающийся футболист, но и потрясающий человек, он отличный пример для молодых футболистов. Я рад, что он продлил контракт с клубом и хочу пожелать Кэррику всего наилучшего», - приводит слова Моуринью официальный сайт клуба.

Кэррик выступает за манкунианцев с 2006 года, выходил на поле в 326 матчах и забил 20 голов.