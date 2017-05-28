Жозеп Бартомеу: Энрике входит в число лучших тренеров «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу поблагодарил главного тренера Луиса Энрике, покидающего свой пост, за победу в Кубке.

«Победа в Кубке Испании - это замечательно, даже если мы ожидали от этого сезона больше. Мы сражались до последнего тура в чемпионате Испании, а теперь мы будем наслаждаться успехом в кубке, потому что это было непросто. Нам нужно готовиться к следующему сезону. Без сомнения, Луис Энрике - один из лучших тренеров в истории клуба. Дверь будет открыта для него, мы всегда будем ему рады», - сообщил Бартомеу в интервью Marcа.

Напомним, финал Кубка Испании, в котором сине-гранатовые обыграли «Алавес» (3:1), стал последним матчем для Энрике в качестве наставника «Барселоны».