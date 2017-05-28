Жозеп Бартомеу: Энрике входит в число лучших тренеров «Барселоны»
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу поблагодарил главного тренера Луиса Энрике, покидающего свой пост, за победу в Кубке.
«Победа в Кубке Испании - это замечательно, даже если мы ожидали от этого сезона больше. Мы сражались до последнего тура в чемпионате Испании, а теперь мы будем наслаждаться успехом в кубке, потому что это было непросто. Нам нужно готовиться к следующему сезону. Без сомнения, Луис Энрике - один из лучших тренеров в истории клуба. Дверь будет открыта для него, мы всегда будем ему рады», - сообщил Бартомеу в интервью Marcа.
Напомним, финал Кубка Испании, в котором сине-гранатовые обыграли «Алавес» (3:1), стал последним матчем для Энрике в качестве наставника «Барселоны».
Матч
Барселона - Алавес - 3:1 (3:1)
Голы
Месси 30 (1:0). Эрнандес 33 (1:1). Неймар 45 (2:1). Алькасер 45 (3:1).
Состав
Барселона: Силлессен, Умтити, Альба, Пике, Иньеста, Маскерано (Гомеш, 13), Ракитич (Видаль, 83), Бускетс, Алькасер, Месси, Неймар
Алавес: Пачеко, Эрнандес (Ромеро, 80), Льоренте, Эли, Вигарай, Феддал, Гарсия М., Эдгар (Камараса, 60), Фемения, Гомес (Собрино, 60), Дейверсон
Предупреждения:
Умтити, 43; Месси, 76; Иньеста, 76 - Эдгар, 17; Гарсия М., 39; Эли, 49; Собрино, 76; Дейверсон, 89
Судья:
Карлос Клос Гомес (Испания)
Место и дата
27 мая 22:30, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция