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Пер Мертезакер: Не ожидал, что сыграю в финале Кубка Англии

Источник:  BT SportКомментарии

Защитник «Арсенала» Пер Мертезакер прокомментировал свое выступление в финале Кубка Англии.

«Две недели назад я уже был в отпуске и не ожидал, что смогу сыграть в этом сезоне. Но восстановление пошло лучше, чем ожидалось, а тренер доверил мне место в основе, но я не чувствовал никакого давления по ходу игры. Я просто старался изо всех сил и хочет показать, что все еще могу выходить с первых минут в ключевых матчах», - сказал Мертезакер BT Sport.

Мертезакер пропустил большую часть сезона по причине травмы и сыграл всего в двух матчах.

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