Пер Мертезакер: Не ожидал, что сыграю в финале Кубка Англии

Защитник «Арсенала» Пер Мертезакер прокомментировал свое
выступление в финале Кубка Англии.
«Две недели назад я уже был в отпуске и не ожидал, что смогу
сыграть в этом сезоне. Но восстановление пошло лучше, чем ожидалось, а тренер
доверил мне место в основе, но я не чувствовал никакого давления по ходу игры.
Я просто старался изо всех сил и хочет показать, что все еще могу выходить с первых
минут в ключевых матчах», - сказал Мертезакер BT Sport.
Мертезакер пропустил большую часть сезона по причине травмы и сыграл всего в
двух матчах.
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