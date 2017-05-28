«Бордо» постарается приобрести бывшего форварда «Спартака»

«Бордо» интересуется форвардом «Лорьяна» Маджидом Уорисом. По данным GHANAsoccernet.com, жирондинцы близки к тому, чтобы договориться с нынешним клубом 25-летнего нападающего из Ганы.

За два года в «Лорьяне» Уорис забил 20 голов в 46 матчах лиги 1. А в нынешнем сезоне на его счету также и шесть голевых передач.

Ожидается, что сумма трансфера составит около пяти миллионов евро.

Напомним, в 2012-2014 годах Уорис принадлежал «Спартаку». В премьер-лиге он провел 15 матчей и забил один гол.

В 2014 году форвард перешел в «Трабзонспор», а через год стал игроком «Лорьяна».

Действующий контракт Уориса с клубом рассчитан до 2020 года.