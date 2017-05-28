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Тото Вольф: Работа болида еще далека от идеала

Источник:  Formula SpyКомментарии

Глава «Мерседес» Тото Вольф поделился мнением о работе болида команды на Гран-при Монако.

«У нашей машины есть определённый ДНК-код, и, я думаю, в ходе квалификации мы доказали, что можем быть быстрыми здесь. Но машина ведёт себя словно дива, её нелегко ввести в правильное рабочее окно, даже минимальные изменения в настройках могут выбить автомобиль из окна.

В 2015 году у нас были определённые проблемы в Сингапуре, но в этот раз всё немного по-другому. Это всего лишь второй уик-энд за 3-4 года, в ходе которого мы боремся с проблемами в настройках.

В 2012 году мы заложили хороший фундамент для понимания работы шин. С тех пор были внесены изменения в регламент, и у нас ушло некоторое время, но чем больше мы используем нынешние шины, тем комфортнее на них ездить», - цитирует Вольфа Formula Spy.

Напомним, что в квалификации Гран-при Монако представители «Мерседеса» Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон финишировали третьим и четырнадцатым, соответственно.

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