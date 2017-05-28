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Эктор Бельерин: Хочу оставаться игроком «Арсенала»

Источник:  Daily MailКомментарии

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин заверил болельщиков, что не собирается в ближайшее время покидать клуб.

«Я продлил контракт с «Арсеналом» до 2023 года не просто так, я подписал его, потому что хочу оставаться здесь. Иначе я бы не сделал этого. «Арсенал» - это клуб, который дал мне шанс стать профессионалом, и с тех пор, как я впервые встретился с тренером, он всегда говорил, что если я буду правильно относиться к делу, то смогу стать игроком основы в «Арсенале» на долгие годы. Я  люблю Лондон и продолжаю открывать для себя этот город», - приводит слова Бельерина Daily Mail.

Бельерин выступает в составе «канониров» с 2014 года, провел 115 матчей и забил четыре гола.

Матч

Арсенал - Челси - 2:1 (1:0)

Голы

Санчес 5 (1:0). Коста 76 (1:1). Рэмзи 79 (2:1).

Состав

Арсенал: Оспина, Мертезакер, Холдинг, Бельерин, Монреаль, Озил, Рэмзи, Джака, Окслейд-Чемберлен (Коклен, 82), Уэлбек (Жиру, 78), Санчес (Эль-Ненни, 90)

Челси: Куртуа, Алонсо, Кэйхилл, Луиз, Аспиликуэта, Канте, Мозес, Азар, Матич (Фабрегас, 62), Педро (Виллиан, 72), Коста (Батшуайи, 88)

Предупреждения:

Рэмзи, 9; Холдинг, 53; Джака, 81; Коклен, 83 - Мозес, 57; Канте, 60

Удаления:

нет - Мозес, 68

Судья:

Энтони Тэйлор (Англия)

Место и дата

27 мая 19:30, Уэмбли, Текстовая трансляция

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