Эктор Бельерин: Хочу оставаться игроком «Арсенала»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин заверил болельщиков, что не собирается в ближайшее время покидать клуб.

«Я продлил контракт с «Арсеналом» до 2023 года не просто так, я подписал его, потому что хочу оставаться здесь. Иначе я бы не сделал этого. «Арсенал» - это клуб, который дал мне шанс стать профессионалом, и с тех пор, как я впервые встретился с тренером, он всегда говорил, что если я буду правильно относиться к делу, то смогу стать игроком основы в «Арсенале» на долгие годы. Я люблю Лондон и продолжаю открывать для себя этот город», - приводит слова Бельерина Daily Mail.

Бельерин выступает в составе «канониров» с 2014 года, провел 115 матчей и забил четыре гола.