Илья Кутепов: «Зенит» - «Терек» не смотрел. Просто забыл об этом матче

Защитник сборной России и «Спартака» Илья Кутепов – о том самом матче.

– Где вы были, когда «Зенит» проиграл «Тереку»?

– Дома. Причем даже не смотрел матч – просто не помнил, что они играют. Но пришла смс-ка от моего детского тренера Ковтуна Сергея Тимофеевича: «Поздравляю с чемпионством». Сначала не понял, что к чему. Потом вспомнил – «Зенит» же играет. Включил на 73-74-й минуте где-то, досмотрел до конца. А затем, естественно, телефон просто разрывался от поздравлений, – говорит Кутепов.

– И Каррера сказал, что, если вся команда соберется на празднование чемпионства, игрокам дадут три дня выходных.

– Мы быстро собрались. За час, за два. И у нас был скромный семейный ужин. Назвал бы это так.