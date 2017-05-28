Дэнни Роуз: Хотел бы начать работу с Почеттино еще раньше

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Дэнни Роуз пожалел, что не стал тренироваться под руководством Почеттино раньше на несколько лет.

«Жаль, что Почеттино не начал тренировать меня ещё в 18 лет. При Гарре Реднаппе мне было тяжело, я почти сдался и был доволен уже тем, что играю за «Тоттенхэм» хотя бы иногда, хотя бы раз в 2-3 недели. Молодые игроки не понимают, как им повезло, что у них есть такой тренер уже в начале карьеры», — сказал 26-летний Роуз в эфире BBC.

Напомним, в текущем сезоне на счету Роуза 23 сыгранных матча и два забитых гола.



