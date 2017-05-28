Илья Кутепов: Нельзя себя накручивать. Это пойдет только во вред

Защитник сборной России и «Спартака» Илья Кутепов – о потери места в стартовом составе в концовке сезона.

– Прошедший год получился неровным: до зимнего перерыва, считая предыдущий сезон, вы провели в чемпионате 27 игр – 15 из них команда сыграла на «ноль». Но весной наступил некий спад. И вы потеряли место в старте в последних турах.

– Если тренер так решил – ему виднее. Не могу это комментировать, – говорит Кутепов.

– Но как себя сами ощущаете?

– Вполне нормально. Физически особенных перемен по сравнению с тем, что было до зимнего перерыва, не почувствовал.

– А психологически? Все-таки случилась череда не лучших матчей – против Кот-д'Ивуара, «Уфы». Это не давило?

– Нет, никакого давления не было. И с психологией все в порядке.

– Это хорошо. Потому что для защитника, как и для вратаря, это очень важная тема.

– Думаю, для каждого игрока это важно. Если, например, нападающий долго не забивает и начинает сам себя накручивать, думать о том, что ему надо по-любому забить в ближайших матчах, то это пойдет во вред. Так делать нельзя.