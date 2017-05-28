Тибо Куртуа: «Челси» тяжело принять поражение, но о нем нужно забыть

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа поделился своим мнением о финале Кубка Англии, в котором «синие» уступили «Арсеналу» со счетом 1:3.

«Конечно, мы расстроены, но я хочу поздравить «Арсенал». Они провели хороший матч. После первого гола соперник поймал кураж и начал доминировать. Они могли бы забить еще парочку, и нам надо это признать. Мы знали, что они будут играть хорошо, как играли последние недели. Мы знали, что нам предстоит сложный матч. Когда мы остались вдесятером, мы старались отыграться и забить. Нам надо было держаться, но мы не смогли сыграть внимательно. После того, как мы сравняли счет, а потом сразу пропустили, ситуация оказалась непростой. Наша команда была не на высоте. Мы старались изо всех сил, но не смогли. Мы попробуем еще раз в следующем году.

Сейчас ощущения не из приятных. У меня было то же самое в Испании, когда я стал чемпионом, а затем проиграл в Лиге Чемпионов. Мы хотели закончить на мажорной ноте, но нам не удалось, и мы расстроены. Победа — это наша цель, так что поражение тяжело принять. Но нам надо постараться об этом забыть», - приводит слова Куртуа официальный сайт клуба.