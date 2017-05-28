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Андреа Бардзадьи: Верим в победу над «Реалом»

Источник:  MediasetpremiumКомментарии

Защитник «Ювентуса» Андреа Бардзальи поделился своими ожиданиями от финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«У нас не будет недостатка энергии в Кардиффе, излишнего волнения от команды тоже не ждите. «Ювентус» провел последний матч в чемпионате Италии и начал думать об игре с «Реалом». Сейчас каждый игрок «Ювентуса» верит в победу. Мы осознаем всю силу соперника, но понимаем и то, что с такой игрой, как в прошлых матчах, нам многое по плечу», - сказал футболист в эфире Mediaset Premium.

Финал Лиги чемпионов между туринским клубом и мадридским «Реалом» пройдет 3 июня на Национальном стадионе в Кардиффе.

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