Андреа Бардзадьи: Верим в победу над «Реалом»

Защитник «Ювентуса» Андреа Бардзальи поделился своими ожиданиями от финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«У нас не будет недостатка энергии в Кардиффе, излишнего волнения от команды тоже не ждите. «Ювентус» провел последний матч в чемпионате Италии и начал думать об игре с «Реалом». Сейчас каждый игрок «Ювентуса» верит в победу. Мы осознаем всю силу соперника, но понимаем и то, что с такой игрой, как в прошлых матчах, нам многое по плечу», - сказал футболист в эфире Mediaset Premium.

Финал Лиги чемпионов между туринским клубом и мадридским «Реалом» пройдет 3 июня на Национальном стадионе в Кардиффе.