Генеральный директор «Ювентуса»: Уважаем «Реал», но не боимся

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта рассказал о своих ожиданиях от финала Лиги чемпионов.

«Мы уважаем «Реал», но не особо его боимся. «Ювентус» заслужил свое нынешнее положение. Сейчас мы лучше подготовлены к финалу Лиги чемпионов, чем два года назад. Мы знаем, что в нашей команде есть настоящие чемпионы. Команда способна бороться до конца даже против сильного соперника», - сказал Маротта в интервью Mediaset Premium.

Финал Лиги чемпионов между туринским клубом и мадридским «Реалом» пройдет 3 июня на Национальном стадионе в Кардиффе.