Гекдениз Карадениз: С Грасией у «Рубина» не будет успехов

Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз высказался о главном тренере команды Хави Грасии.

– Для начала скажу, что Хави – очень хороший человек, – приводит «БИЗНЕС Online» слова Карадениза. – Я никогда не скажу ничего плохого про его человеческие качества. Уверен, что он шел сюда с целью добиться определенного успеха, и ни один тренер не будет принимать команду с мыслями, что у него не будет в ней успехов. Но российский футбол не прост, как может показаться. Я не буду критиковать его и оценивать его тренерские качества – это не в моем стиле и будет выглядеть не очень красиво. Но я могу сказать одно: с Грасией у «Рубина» не будет успехов. Это только мое мнение. Кто-то может возразить и посчитать, что я не прав и такое мнение тоже имеет право на жизнь.

– Это мнение связано с личной обидой?

– Нет, у нас нет никакого конфликта с человеческой стороны. И я с ним несколько раз разговаривал на эту тему, открыто говорил ему, что думаю. Я и ему говорил в лицо то, что сейчас сказал вам.

Напомним, в нынешнем сезоне «Рубин» занял девятое место в премьер-лиге и дошел до ½ финала Кубка России.