Александр Самедов: Месси больше Роналду действует на команду

Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов поделился мнением о Криштиану Роналду и Лионеле Месси.

«На мой взгляд, Криштиану стал такой машиной по забиванию мячей. Месси более командный игрок, и мне такие всегда нравились больше. Понятно, что он много берет на себя, но он гораздо больше создает для партнеров», - цитирует Самедова ТАСС.

На данный момент сборная России проводит тренировочный сбор в Австрии в рамках подготовки к Кубку конфедераций.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россия сыграет в группе А с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. В группе B встретятся Камерун, Чили, Австралия и Германия.