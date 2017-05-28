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Владимир Кличко: Бой с Джошуа лучший в карьере? Возможно и так

Источник:  «Большой спорт»Комментарии

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко поделился мнением о своем поражении от британца Энтони Джошуа.

«Мы знаем, что произошло. Повторять не надо, многие видели. Был прекрасный вечер бокса, и я получил огромное удовольствие от него. Находиться на «Уэмбли» и биться с таким соперником, как Джошуа, было здорово. Мое желание было одно - выиграть.

В целом, кроме результата, конечно, я доволен всем - и как прошло событие и какое к нему было внимание. После боя я сказал, что выиграли все, даже я. Если эксперты считают, что это был мой лучший бой в карьере, - значит, они правы.

Когда я заходил на ринг, зрители освистывали меня. После боя, и я этого не ожидал, местная публика приветствовала меня. Это было приятно, но я ожидал другого конца и ждал победы. Как я уже говорил до боя, я был одержим успехом», - сказал Кличко в программе «Большой бокс».

За профессиональную карьеру Кличко провел 68 поединков и одержал 64 победы.

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