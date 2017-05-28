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Шарапова опустилась на пять мест в рейтинге WTA

Источник:  WTAКомментарии

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова опустила на пять позиций в обновленном рейтинге WTA. Теперь Шарапова занимает 178-е место.

Напомним, Шарапова не принимала участие в турнирах на прошлой неделе. Также она пропустит стартующий в понедельник Открытый чемпионат Франции.

В первой двадцатке рейтинга произошло одно изменение: Кики Бертенс из Голландии опередила Анастасию Севастову из Латвии.

Рейтинг WTA
Положение на 29 мая

1. (1) Анжелик Кербер (Германия) – 7035
2. (2) Серена Уильямс (США) – 6110
3. (3) Каролина Плишкова (Чехия) – 6100
4. (4) Симона Халеп (Румыния) – 5790
5. (5) Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4636
6. (6) Элина Свитолина (Украина) – 4575
7. (7) Доминика Цибулкова (Словакия) – 4480
8. (8) Джоанна Конта (Великобритания) – 4330
9. (9) Светлана Кузнецова (Россия) – 4310
10. (10) Агнешка Радванска (Польша) – 4095
11. (11) Винус Уильямс (США) – 3941
12. (12) Каролин Возняцки (Дания) – 3915
13. (13) Мэдисон Киз (США) – 3163
14. (14) Кристина Младенович (Франция) – 2915
15. (15) Елена Веснина (Россия) – 2816
16. (16) Петра Квитова (Чехия) – 2780
17. (17) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2640
18. (19) Кики Бертенс (Голландия) – 2395
19. (18) Анастасия Севастова (Латвия) – 2165
20. (20) Коко Вандевеге (США) – 2082
...28. (27) Дарья Касаткина (Россия) – 1580
...40. (40) Екатерина Макарова (Россия) – 1265
...74. (73) Наталья Вихлянцева (Россия) – 804
...80. (78) Евгения Родина (Россия) – 783
...86. (85) Екатерина Александрова (Россия) – 707
...178. (173) Мария Шарапова (Россия) – 310

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