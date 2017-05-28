Шарапова опустилась на пять мест в рейтинге WTA

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова опустила на пять позиций в обновленном рейтинге WTA. Теперь Шарапова занимает 178-е место.

Напомним, Шарапова не принимала участие в турнирах на прошлой неделе. Также она пропустит стартующий в понедельник Открытый чемпионат Франции.

В первой двадцатке рейтинга произошло одно изменение: Кики Бертенс из Голландии опередила Анастасию Севастову из Латвии.

Рейтинг WTA

Положение на 29 мая

1. (1) Анжелик Кербер (Германия) – 7035

2. (2) Серена Уильямс (США) – 6110

3. (3) Каролина Плишкова (Чехия) – 6100

4. (4) Симона Халеп (Румыния) – 5790

5. (5) Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4636

6. (6) Элина Свитолина (Украина) – 4575

7. (7) Доминика Цибулкова (Словакия) – 4480

8. (8) Джоанна Конта (Великобритания) – 4330

9. (9) Светлана Кузнецова (Россия) – 4310

10. (10) Агнешка Радванска (Польша) – 4095

11. (11) Винус Уильямс (США) – 3941

12. (12) Каролин Возняцки (Дания) – 3915

13. (13) Мэдисон Киз (США) – 3163

14. (14) Кристина Младенович (Франция) – 2915

15. (15) Елена Веснина (Россия) – 2816

16. (16) Петра Квитова (Чехия) – 2780

17. (17) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2640

18. (19) Кики Бертенс (Голландия) – 2395

19. (18) Анастасия Севастова (Латвия) – 2165

20. (20) Коко Вандевеге (США) – 2082

...28. (27) Дарья Касаткина (Россия) – 1580

...40. (40) Екатерина Макарова (Россия) – 1265

...74. (73) Наталья Вихлянцева (Россия) – 804

...80. (78) Евгения Родина (Россия) – 783

...86. (85) Екатерина Александрова (Россия) – 707

...178. (173) Мария Шарапова (Россия) – 310