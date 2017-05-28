Андрей Канчельскис: В финале Кубка Англии «Арсенал» победил заслуженно

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал победу «Арсенала» над «Челси» в финале Кубка Англии.

- Как вы оцените игру и насколько неожиданна победа «Арсенала»?

- Игра была живая, интересная. Честно говоря, победа «Арсенала» неожиданна, но по игре он выиграл заслуженно. «Арсенал» смотрелся очень прилично и по моментам должен был выигрывать не 2:1, а где-то 4:1. Что касается «Челси», то такой шанс завоевать дубль даётся не каждый сезон. Может быть, игроки «Челси» выплеснули все эмоции, а может быть, сказалось то, что они хорошо погуляли после чемпионата.

- В последнее время Кубок Англии является «турниром «Арсенала»?

- Если команда выигрывает его, что тоже не так просто, постоянно, в том числе 7 раз при Венгере, является обладателем рекорда, то, конечно, можно так говорить. Если в Лиге чемпионов у них идут провальные игры, если в чемпионате они постоянно в конце буксуют, то Кубок Англии, видимо, потолок для «Арсенала», типа того, - передает слова Канчельскиса «Евро-футбол.ру».