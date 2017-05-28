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Андрей Канчельскис: В финале Кубка Англии «Арсенал» победил заслуженно

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал победу «Арсенала» над «Челси» в финале Кубка Англии.

- Как вы оцените игру и насколько неожиданна победа «Арсенала»?
- Игра была живая, интересная. Честно говоря, победа «Арсенала» неожиданна, но по игре он выиграл заслуженно. «Арсенал» смотрелся очень прилично и по моментам должен был выигрывать не 2:1, а где-то 4:1. Что касается «Челси», то такой шанс завоевать дубль даётся не каждый сезон. Может быть, игроки «Челси» выплеснули все эмоции, а может быть, сказалось то, что они хорошо погуляли после чемпионата.

- В последнее время Кубок Англии является «турниром «Арсенала»?
- Если команда выигрывает его, что тоже не так просто, постоянно, в том числе 7 раз при Венгере, является обладателем рекорда, то, конечно, можно так говорить. Если в Лиге чемпионов у них идут провальные игры, если в чемпионате они постоянно в конце буксуют, то Кубок Англии, видимо, потолок для «Арсенала», типа того, - передает слова Канчельскиса «Евро-футбол.ру».

Матч

Арсенал - Челси - 2:1 (1:0)

Голы

Санчес 5 (1:0). Коста 76 (1:1). Рэмзи 79 (2:1).

Состав

Арсенал: Оспина, Мертезакер, Холдинг, Бельерин, Монреаль, Озил, Рэмзи, Джака, Окслейд-Чемберлен (Коклен, 82), Уэлбек (Жиру, 78), Санчес (Эль-Ненни, 90)

Челси: Куртуа, Алонсо, Кэйхилл, Луиз, Аспиликуэта, Канте, Мозес, Азар, Матич (Фабрегас, 62), Педро (Виллиан, 72), Коста (Батшуайи, 88)

Предупреждения:

Рэмзи, 9; Холдинг, 53; Джака, 81; Коклен, 83 - Мозес, 57; Канте, 60

Удаления:

нет - Мозес, 68

Судья:

Энтони Тэйлор (Англия)

Место и дата

27 мая 19:30, Уэмбли, Текстовая трансляция

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