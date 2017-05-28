Бибрас Натхо: У меня контракт с ЦСКА, но пока не знаю, что будет в следующем сезоне

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо оценил свою игру в минувшем сезоне и высказался о будущем в клубе.

«У меня были хорошие несколько месяцев, но я пока не могу с определенностью сказать, что будет в следующем сезоне. Несмотря на то, что у меня есть контракт с ЦСКА. Предполагаю, что в ближайшие недели все определится», – приводит «БИЗНЕС Online» слова Натхо.

Напомним, 29-летний полузащитник сборной Израиля выступает за ЦСКА с 2014 года. В нынешнем сезоне Натхо забил шесть голов и сделал пять голевых передач в 26 матчах премьер-лиги.

Контракт Натхо с ЦСКА рассчитан до 2018 года. Ранее он играл в России за «Рубин (2010-2014).

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