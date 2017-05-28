Роберто Манчини: Жалею, что не довелось тренировать Тотти

Бывший тренер «Манчестер Сити» и «Интера» Роберто Манчини поделился мнением о игроке «Ромы» Франческо Тотти.

«Тотти многого добился. Франческо был чемпионом мира в 2006 году. Мы говорим о невероятном достижении! Мы говорим о великолепном игроке, феномене, который оставляет большое наследие. Многие мальчишки вдохновлялись им. Франческо — фантастический игрок. Он имеет достаточно мужества, чтобы продолжать играть в том возрасте, при котором я уже давно повесил бутсы на гвоздь. Вот что я скажу: сожалею, что никогда не тренировал Тотти. Мне бы это понравилось», - приводит слова Манчини Football Italia.

Напомним, что матч с «Дженоа» 28 мая станет для 40-летнего Тотти последним в футболке римского клуба.