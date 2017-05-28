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Блез Матюиди: Пока не принял решения о продлении контракта с ПСЖ

Источник:  Goal.comКомментарии

Полузащитник «Париж Сен-Жермен» Блез Матюиди сообщил, что еще поставил подпись над предложенным ему клубом контрактом.

«Я не хочу врать. Честно говоря, я пока сам не знаю. Трудно о чем-то говорить, когда не знаешь реальной позиции клуба. «ПСЖ» сделал мне предложение, и мы открыты к диалогу, но никакого решения на данный момент нет. Мне хорошо в Париже. «ПСЖ» - это клуб моего сердца. Не забывайте об этом. Даже если я уйду, мое отношение к «ПСЖ» не изменится. Оно будет таким всегда», - цитирует Матюиди Goal.

В прошедшем сезона игрок сыграл в 48 матчах, забил семь голов и отдал семь голевых передач.

Действующий контракт Матюиди истекает в 2018 году.

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