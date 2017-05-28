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Мария Ласицкене: Если рекорды обнулят, все равно буду равняться на 2,09 Костадиновой

Источник:  Р-СпортКомментарии

Чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене (Кучина) высказалась о предложении Европейской легкоатлетической ассоциации обнулить некоторые мировые рекорды.

«Задумка интересная. Некоторые рекорды уже столько держатся, что хочется чего-то новенького. Думаю, это привлечет дополнительный интерес к легкой атлетике.

Но вы знаете, даже если это случится, я все равно буду равняться на мировой рекорд Стефки Костадиновой – 2,09 метра. В любом случае так будет, даже если на бумаге рекорды обновят», – приводит «Р-Спорт» слова Ласицкене.

Напомним, накануне Ласицкене одерджала победу на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине с результатом 2,03 метра.

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