Мария Ласицкене: Если рекорды обнулят, все равно буду равняться на 2,09 Костадиновой
Чемпионка мира по
прыжкам в высоту Мария Ласицкене (Кучина) высказалась о предложении Европейской
легкоатлетической ассоциации обнулить некоторые мировые рекорды.
«Задумка интересная. Некоторые рекорды уже столько держатся, что хочется чего-то новенького. Думаю, это привлечет дополнительный интерес к легкой атлетике.
Но вы знаете, даже если это случится, я все равно буду равняться на мировой рекорд Стефки Костадиновой – 2,09 метра. В любом случае так будет, даже если на бумаге рекорды обновят», – приводит «Р-Спорт» слова Ласицкене.
Напомним, накануне Ласицкене одерджала победу на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине с результатом 2,03 метра.
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