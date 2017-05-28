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Франсис Коклен: Мы выиграли Кубок Англии для Венгера

Источник:  Goal.comКомментарии

Полузащитник «Арсенала» Франсис Коклен прокомментировал возможный уход Арсена Венгера и победу в Кубке Англии.

«Думаю, что всем приятно завоевать этот трофей для тренера. В ближайшие дни мы узнаем, какое решение он примет. Независимо от его решения для него было важно выиграть этот Кубок Англии. Мы все гордимся тем, что сделали это. Надеемся, что Венгер останется, но это решение принимать не нам. Сам тренер - единственный, кто может его принять. Посмотрим в ближайшие несколько дней, чем всё обернётся, но мы счастливы, что выиграли трофей», - передает слова Коклена Goal.

В финальном матче Кубка Англии «Арсенал» победил «Челси» со счетом 2:1.

В прошедшем сезоне Коклен принял участие в 39-ти матчах.

Матч

Арсенал - Челси - 2:1 (1:0)

Голы

Санчес 5 (1:0). Коста 76 (1:1). Рэмзи 79 (2:1).

Состав

Арсенал: Оспина, Мертезакер, Холдинг, Бельерин, Монреаль, Озил, Рэмзи, Джака, Окслейд-Чемберлен (Коклен, 82), Уэлбек (Жиру, 78), Санчес (Эль-Ненни, 90)

Челси: Куртуа, Алонсо, Кэйхилл, Луиз, Аспиликуэта, Канте, Мозес, Азар, Матич (Фабрегас, 62), Педро (Виллиан, 72), Коста (Батшуайи, 88)

Предупреждения:

Рэмзи, 9; Холдинг, 53; Джака, 81; Коклен, 83 - Мозес, 57; Канте, 60

Удаления:

нет - Мозес, 68

Судья:

Энтони Тэйлор (Англия)

Место и дата

27 мая 19:30, Уэмбли, Текстовая трансляция

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