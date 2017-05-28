Ройс может пропустить шесть месяцев из-за травмы
Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс может
пропустить около полугода из-за полученной травмы в финальном матче Кубка
Германии с «Айнтрахтом».
Как сообщает Bild, у врачей есть подозрение на разрыв крестообразной связки колена, восстановление может занять до шести месяцев.
Ранее Ройс уже пропускал по причине травм чемпионат мира-2014 и чемпионат Европы-2016.
В прошедшем сезоне Ройс принял участие в 24 матчах и забил 13 голов.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически