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Ройс может пропустить шесть месяцев из-за травмы

Источник:  BildКомментарии

Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс может пропустить около полугода из-за полученной травмы в финальном матче Кубка Германии с «Айнтрахтом».

Как сообщает Bild, у врачей есть подозрение на разрыв крестообразной связки колена, восстановление может занять до шести месяцев.

Ранее Ройс уже пропускал по причине травм чемпионат мира-2014 и чемпионат Европы-2016.

В прошедшем сезоне Ройс принял участие в 24 матчах и забил 13 голов.

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